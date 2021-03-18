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Acun Ilıcalı'nın kayınvalidesi anne oluyor!

Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Çağla Altunkaya'nın annesi bebek bekliyor! O anları sosyal medya hesabından paylaşan kayınvalidenin pozu magazin gündeminin çok konuşulanları arasına girdi.

Acun Ilıcalı'nın kayınvalidesi anne oluyor!

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ara sıra sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen ikili bu kez daha farklı bir olay ile gündeme geldi.

ÇAĞLA ALTUNKAYA ABLA OLUYOR

Ailesi ve kendisi hakkında fazla açıklama yapmayan Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın verdiği hamile pozu olay oldu. Pembe balonların arasında kralice tacıyla poz veren hamile anne, çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Acun Ilıcalı'nın kayınvalidesi anne oluyor!

Acun Ilıcalı'nın kayınvalidesi anne oluyor!

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