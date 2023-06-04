Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı! Gerçekten Annesi mi

Acun Ilıcalı'nın kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi ortaya çıktı. Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesinin gençliği şaşırttı. Gören gerçekten Annesi mi demeden kendini alamadı.

YAYINLAMA
Google News
Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı! Gerçekten Annesi mi

Serveti ve yaşadığı ikili ilişkileri ile hep gündemde olan Ünlü televizyoncu 54 yaşındaki Acun Ilıcalı, şimdide müstakbel kaynanası ile gündeme geldi.

Şeyma Subaşı ile evliliği çok konuşulan Ilıcalı, uzun süredir 24 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.

Altunkaya’nın yaşı uzun süre konuşulurken, geçtiğimiz günlerde bir başka iddia ortaya atıldı.

Altunkaya’nın parmağındaki yüzük “Ilıcalı ile nişanlandılar” iddiasını gündeme taşıdı.

KIZINDAN DAHA GENÇ

İddiaların hemen ardından ise Ilıcalı’nın müstakbel kaynanası ortaya çıktı.

Altunkaya’nın annesi İlknur Altunkaya’yı görenler, “kızından daha genç, gerçekten annesi mi?” yorumlarını yaptı.

Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı! Gerçekten Annesi mi

İşte Ilıcalı’nın kayınvalidesi İlknur Altunkaya…

Zerrin Özer yıllar sonra ger dönüyor! Yepyeni imajıyla yeniden sevenleriyle buluşacakZerrin Özer yıllar sonra ger dönüyor! Yepyeni imajıyla yeniden sevenleriyle buluşacak

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Zerrin Özer yıllar sonra ger dönüyor! Yepyeni imajıyla yeniden sevenleriyle buluşacak
Zerrin Özer yıllar sonra ger dönüyor! Yepyeni imajıyla yeniden sevenleriyle buluşacak
Yargı’nın Ceylin’i final sonrası tarz değişikliğine gitti! Pınar Deniz’in kısacık saçlı hallerine beğeni yağdı: Takipçilerinden tam not aldı
Yargı’nın Ceylin’i final sonrası tarz değişikliğine gitti! Pınar Deniz’in kısacık saçlı hallerine beğeni yağdı: Takipçilerinden tam not aldı
Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"
Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Son Haberler
Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı! Gerçekten Annesi mi
Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı! Gerçekten Annesi mi
Ankara'daki sel görüntüsü Türkiye'yi dehşete düşürmüştü, gerçek ortaya çıktı!
Ankara'daki sel görüntüsü Türkiye'yi dehşete düşürmüştü, gerçek ortaya çıktı!
HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!
HDP'de kazan kaynamaya başladı, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan flaş karar!
Milyonlarca kiracıya müjde! Hükümet devreye girdi: Kirasını ödeyemeyen kalmayacak! Başvuran herkese 5 bin 250 TL kira desteği
Milyonlarca kiracıya müjde! Hükümet devreye girdi: Kirasını ödeyemeyen kalmayacak! Başvuran herkese 5 bin 250 TL kira desteği
Ünlüler cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandıklara koştu, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler
Ünlüler cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandıklara koştu, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ünlüler sandıklara koştu, İşte oy kullanan ünlülerin görüntüleri
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ünlüler sandıklara koştu, İşte oy kullanan ünlülerin görüntüleri
Çok Okunanlar
Mehmet Barlas'a veda! Cenazeye katılan Erdoğan tabuta omuz verdi
Mehmet Barlas'a veda! Cenazeye katılan Erdoğan tabuta omuz verdi
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak görevi Süleyman Soylu'dan devraldı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak görevi Süleyman Soylu'dan devraldı
Türk komandoları NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya yardım elini uzatmaya başladı
Türk komandoları NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya yardım elini uzatmaya başladı
The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
Ünlü sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oyunu kullandı sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı
Ünlü sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oyunu kullandı sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı
Senelerdir birbirini görmeyen kardeşler seçim sandığında kavuştular
Senelerdir birbirini görmeyen kardeşler seçim sandığında kavuştular
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı