Acun Ilıcalı'nın kaynanasını gören şaştı kaldı! Gerçekten Annesi mi

Serveti ve yaşadığı ikili ilişkileri ile hep gündemde olan Ünlü televizyoncu 54 yaşındaki Acun Ilıcalı, şimdide müstakbel kaynanası ile gündeme geldi.

Şeyma Subaşı ile evliliği çok konuşulan Ilıcalı, uzun süredir 24 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.

Altunkaya’nın yaşı uzun süre konuşulurken, geçtiğimiz günlerde bir başka iddia ortaya atıldı.

Altunkaya’nın parmağındaki yüzük “Ilıcalı ile nişanlandılar” iddiasını gündeme taşıdı.

KIZINDAN DAHA GENÇ

İddiaların hemen ardından ise Ilıcalı’nın müstakbel kaynanası ortaya çıktı.

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Altunkaya’nın annesi İlknur Altunkaya’yı görenler, “kızından daha genç, gerçekten annesi mi?” yorumlarını yaptı.

İşte Ilıcalı’nın kayınvalidesi İlknur Altunkaya…

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