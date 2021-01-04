Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de büyük skandal!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çektiği EXXEN 1 Ocak Cuma günü yayın hayatına başladı. Sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde Exxen’de yer alan kullanıcı sözleşmesindeki linklerin BluTV’ye yönlendirildiği görüldü. Bu durum kullanıcı sözleşmesinin BluTV'den kopyalanıp yapıştırıldığı gerçeğini ortaya çıkarırken sözleşmeye ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.

BluTV'nin sözleşmesinden kopyalanarak Exxen'e yapıştırılan sözleşmede BluTV yazan yerlerin silinerek Exxen'e çevrildiği fakat bağlantıların silinmediği görüldü.



Bağlantıların (köprülerin) silinmemesi nedeniyle Exxen'e tıklayan kullanıcılar BluTV'ye yönlendirildi.

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla bu durumu ti'ye aldı.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

- Anladık her şeyi kopyala yapıştır yaptınız da kardeşim linkleri düzeltseydiniz. Acele edeceğim diye Çin malı Netflix yaptınız. Bu kadar acele işi de Melisa için yapmazsınız ya neyse...

- Ee BLU TV'ye mi kayıt olduk yani

- Acun patladı

- Beleş backlink :)

ACUN ILICALI'DAN 'FİYAT' AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı’nın kurduğu ve 1 Ocakta yayın hayatına başlayan dijital platform EXXEN Konuşanlar, Şeref Bey, Vahşi Şeyler, TolgaShow, Sihirli Annem, Garaj, Kirli Çamaşırlar,O Adam Oldu Mu? gibi yapımlarla dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı, yeni platformu hakkında yaptığı açıklamada “Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye’nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabında 1 Ocak'ta açılan Exxen platformunun üye sayısını açıklayarak, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Acun Ilıcalı paylaşımında "3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler...Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız." ifadelerine yer vermişti.

Acun Ilıcalı yaptığı bir başka açıklamada ise 9.90 TL olarak kullanıma sunulan EXXEN için aylık ücretin aslında 40 TL olması gerektiğini belirtmişti.