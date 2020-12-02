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  3. Acun Ilıcalı'nın meşhur siyah tişörtü açık arttırmaya çıkarıldı! Acun Ilıcalı'nın tişörtünün fiyatı ne kadar olacak?

Acun Ilıcalı'nın meşhur siyah tişörtü açık arttırmaya çıkarıldı! Acun Ilıcalı'nın tişörtünün fiyatı ne kadar olacak?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yıllardır kendi ile bütünleşmiş olan siyah tişörtü açık arttırmayla satışa sunuldu. Bir çok ünlü ismin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylere destek olmak için açık arttırmaya çıkardığı kıyafetleri arasında en çok merak edilen ise Ilıcalı'nın tişörtünün fiyatı oldu.

Acun Ilıcalı'nın meşhur siyah tişörtü açık arttırmaya çıkarıldı! Acun Ilıcalı'nın tişörtünün fiyatı ne kadar olacak?

Uğur Batur tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylere destek olmak amacıyla düzenlenecek olan açık arttırmaya bir çok ünlü isim kıyafetlerini açık arttırmada satılmak üzere bağışladı. Peki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın tişörtü ne kadar fiyatı ne kadar olacak?

Acun Ilıcalı'nın meşhur siyah tişörtü açık arttırmaya çıkarıldı! Acun Ilıcalı'nın tişörtünün fiyatı ne kadar olacak?

Sahibi olduğu TV8 ekranlarında sosyal sorumluluk projelerine yer veren Acun Ilıcalı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenecek açık arttırmaya destek olmak amacı ile siyah tişörtünü bağışladı.

Televizyon dünyasının ünlü isimleri engelli bireylere destek olmak için kıyafetlerini açık arttırmada satılmak üzere bağışladı. Satışa çıkacak ürünler arasından ünlü isimlerin tişörtten şalvara birçok kıyafeti bulunuyor.

Acun Ilıcalı'nın meşhur siyah tişörtü açık arttırmaya çıkarıldı! Acun Ilıcalı'nın tişörtünün fiyatı ne kadar olacak?

400 TL'DEN AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKARILACAK

Açık artırmada Acun Ilıcalı'ya ait bir tişört, Beyazıt Öztürk'ün takım elbisesi yer alacak. Ilıcalı'nın tişörtü 400 TL'den açık artırmaya çıkacak.

Şarkıcı Koray Avcı'nin konserlerinde giydiği şalvarı ve Tamer Karadağlı'nın tişörtü de açık artırmaya çıkacak. Yılmaz Morgül'ün takım elbisesi ve Coşkun Sabah'ın ceketi de satılacak eşyalar arasında olacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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