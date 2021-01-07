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Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'i nasıl ikna ettiği ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil'le yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Mesut Özil'in transfer maliyetinin önemli bir kısmını karşılayan Acun Ilıcalı'dan Amine Gülşe'ye de reddedemeyeceği bir teklif sundu.

Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'i nasıl ikna ettiği ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bir süredir Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye getirmek için büyük çaba harcıyordu. 

Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'i nasıl ikna ettiği ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir merakla beklediği Mesut Özil transferi Acun Ilıcalı'nın da destekleriyle mutlu sona ulaşmaya çok yakınlaştı.

Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'i nasıl ikna ettiği ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Transfer maliyetinin önemli bir kısmını üstlenen Acun Ilıcalı bununla da kalmadı ve Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'ye yeni platformu Exxen'de program yapma teklifinde bulundu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmasında bu gelişmenin de etkili olduğu iddialar arasında yer alıyor.

Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'i nasıl ikna ettiği ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Amine Gülşe'nin önümüzdeki aylarda bir moda programı hazırlayacağı iddia edildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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