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Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, 11 hafta sonra ilk galibiyetini aldı!

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ligi Eredivisie'de mücadele eden Fortuna Sittard, haftalar son ilk galibiyetini aldı. Ilıcalı, maçı tribünden takip etti.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, 11 hafta sonra ilk galibiyetini aldı!

Bu yılın ortalarında Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard isimli kulübü satın alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ilıcalı, bu iddiaları ilk ağızdan doğrularken, ortağı olduğu kulübü de Türkiye'den bir kaç transfer yapmıştı. Ancak Hollanda Ligi'nde sezona kötü giren Fortuna Sittard, 10 hafta boyunca galibiyete ulaşamamıştı. Ligde düşme hattında yer alan Fortuna Sittard, 11. haftada ilk galibiyetini aldı. 

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da tribünden takip ettiği mücadelede, Fortuna Sittard, Willem II takımını ağırladı. Mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip bu sezon ilk galibiyetini de almış oldu. 

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, 11 hafta sonra ilk galibiyetini aldı!

Fortuna Sittard'ın gollerini Semedo, Polter ve Flemming kaydetti. Willem II'nin golleri ise Pavlidis ve Van Der Heijden'den geldi. Hollanda Ligi'nde 11 hafta sonunda ilk kez maç kazanan Fortuna Sittard, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle lige iyi başlayamayan takımlar arasında yer alıyor. 11 haftada yalnızca 6 puan toplayan takım 16. sırada, düşme hattının bir üstünde bulunuyor.

"LİGİN SONUNCUSUYUZ DÜŞME RİSKİMİZ VAR"

YouTube'da bir programa katılan Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard kulübüyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın iyi bir proje olduğunu belirten Ilıcalı, "Fortuna Sittard, baktığınız zaman Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden biri. Şu anda Sittard'da biz görevliyiz, sahibi ben olmuş oldum. Şu anda çok erken, ligin sonuncusuyuz, düşme riskimiz var." dedi.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, 11 hafta sonra ilk galibiyetini aldı!

"KEŞKE PLAYSTATİON'DAKİ GİBİ OLSA"

Takım satın alma işlemlerinin kolay ilerlemediğini savunan Ilıcalı, "Takımı daha yeni aldık ve devre arasından önce bir operasyon yapma şansım yok. Takımı satın alma işleri öyle kolay değil, keşke PlayStation'daki gibi olsa ama öyle değil." şeklinde konuştu. Son olarak ligde üst sıralara tırmanacaklarını iddia eden kulüp başkanı, "Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz. Futbola konsantreyim ama doğru isimlerle çalışıyorum. Şimdi o ekibi oluşturuyorum ve bir süre sonra bu ekiple çalışmaya başlayacağım ve güzel şeyler de olacak." ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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