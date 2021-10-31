Acun Ilıcalı'nın satın alacağı Hull City takımından açıklama geldi!

Fortuna Sittard'ı bırakmasının ardından bir İngiliz kulübüyle anlaşmak isteyen Acun Ilıcalı, bir süredir İngiliz kulübü ile görüşme halindeydi. İngiltere'ye giderek kulüp tesislerini de gezen ve maddi konularda görüşmeler yapan Acun Ilıcalı ve Hull City'nin resmi sözleşmeye ne zaman imza atacağı merak edilirken, İngiliz ekibin Hull City, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile devir teslim konusunu doğruladı.

"DEVİR TESLİMİ ONAYLADI"

İngiliz kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada:

"Medyada çıkan son haberlerin ışığında, kulübün devir teslim aşamasında olduğunu ve özel hakları koruma adına daha fazla detay veremeyeceğimizi belirtiriz. Bundan sonra herhangi bir açıklama yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

PREMİER LİG'E YÜKSELMİŞTİ

Mısırlı iş adamı olan Allam, 2010 yılında satın aldığı Hull City takımına servet dökerek takımın Premier Lig'e çıkmasını sağlamıştı. 2013 yılında yükseldiği Premier Lig'de kulübün adını Hull City Tigers olarak değştirmek isteyen Allam, bu isteği kabul edilmeyince kulübü satışa çıkardı.

TÜRK KULÜBÜ HALİNE GETİRMEK İSTİYOR

Acun Ilıcalı'nın daha önceki konuşmalarında Hull City'i bir nebze de olsa Türk takımı haline getirmek istediğini, Premier Lig'de mücadele eden, içerisinde Türk futbolcular ve Türk teknik adam barındıran başarılı bir spor kulübü oluşturmak istediğini ifade etmişti.