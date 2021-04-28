Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile tanınan Ayça Çağla Altunkaya'nın kim olduğu internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konuların arasına girdi. Biz de haberimizde sizler için, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik.

ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİ AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ayça Çağla Altunkaya, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile sık sık magazin gündemine konu olmaktadır. Peki Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ayça Çağla Altunkaya 1999 doğumludur. 22 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı bilinmektedir. Altunkaya'nın hemşirelik okulundan mezun olduğu ve basketbola ilgi duyduğu bilinmektedir. Ayça Çağla Altunkaya'nın nereli olduğu hakkında internette net bir bilgi yer almamaktadır.