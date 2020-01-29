Acun Ilıcalı'nın Süleyman Soylu ile yaptığı konuşmaya açıklık getirdi

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından bölgeye birçok yardım gönderilirken, Acun Ilıcalı da sahibi olduğu TV 8 ekranlarında yardım topladı. Programa bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de konuşan Ilıcalı, sosyal medyada çokça gündeme gelen bu konuya açıklık getirdi.