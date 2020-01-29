  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Acun Ilıcalı'nın Süleyman Soylu ile yaptığı konuşmaya açıklık getirdi

Acun Ilıcalı'nın Süleyman Soylu ile yaptığı konuşmaya açıklık getirdi

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından bölgeye birçok yardım gönderilirken, Acun Ilıcalı da sahibi olduğu TV 8 ekranlarında yardım topladı. Programa bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de konuşan Ilıcalı, sosyal medyada çokça gündeme gelen bu konuya açıklık getirdi.

A101 25-31 Ocak 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!A101 25-31 Ocak 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!

Hercai 30. Bölüm fragmanı yayınlandıHercai 30. Bölüm fragmanı yayınlandı

Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden gitti? Yarışmadan ayrıldı mı?Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden gitti? Yarışmadan ayrıldı mı?

CHP'den skandal görüntü! Rakı duası edilen videoya büyük tepki yağdıCHP'den skandal görüntü! Rakı duası edilen videoya büyük tepki yağdı

 

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:09

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Çin'deki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor
Çin'deki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor
Acun Ilıcalı'nın Süleyman Soylu ile yaptığı konuşmaya açıklık getirdi
Acun Ilıcalı'nın Süleyman Soylu ile yaptığı konuşmaya açıklık getirdi
Sultangazi'de iş yerinin tavanı çöktü! 1 yaralı var
Sultangazi'de iş yerinin tavanı çöktü! 1 yaralı var
29 Ocak Çarşamba altın ne kadar?
29 Ocak Çarşamba altın ne kadar?
29 Ocak Çarşamba dolar ne kadar?
29 Ocak Çarşamba dolar ne kadar?
Esenyurt'ta taksiciler ve turizm şoförleri birbirine girdi! 11 gözaltı
Esenyurt'ta taksiciler ve turizm şoförleri birbirine girdi! 11 gözaltı
Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Bim 31 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Bim 31 Ocak 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Ramo dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Ramo dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı
A101 30 Ocak 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 30 Ocak 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!