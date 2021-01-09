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Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!

Survivor Türkiye 2021'in ilk bölümü büyük bir heyecanla izlendi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın adaya özel aracıyla girdiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte nefes kesen o anlar...

Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!

Ünlüler ve gönüllüler takımı adaya girdikten sonra Acun Ilıcalı'da özel aracıyla adaya ayak bastı. Yıllardır değişik araçlarla adaya giriş yapan Ilıcalı bu kez izleyenleri fena şaşırttı. Sosyal medyayı sallayan şovun ardından bir çok Twitter kullanıcısı o anlara hakkında güldüren yorumlarda bulundu.

Önce lüks bir motosiklete binerek Dominik Cumhuriyeti yollarında konvoy yapan Acun Ilıcalı, daha sonra deniz ortasında bekleyen 2021 Survivor yarışmacılarının yanına gitti, ancak çok özel bir deniz aracıyla. Acun Ilıcalı'nın tek kişilik deniz aracı da sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!

Önce Harley Davidson marka motosiklete binen ve ekibini yoldan alan Ilıcalı daha sonra herkesi şoka uğrattı.

Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!

Köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip.

Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!

İşte Twitter kullanıcılarının Acun Ilıcalı'nın adaya gelişi sırasında yaptığı görsel şölen hakkındaki yorumları...

Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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