Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına girişi sosyal medyayı salladı!

Ünlüler ve gönüllüler takımı adaya girdikten sonra Acun Ilıcalı'da özel aracıyla adaya ayak bastı. Yıllardır değişik araçlarla adaya giriş yapan Ilıcalı bu kez izleyenleri fena şaşırttı. Sosyal medyayı sallayan şovun ardından bir çok Twitter kullanıcısı o anlara hakkında güldüren yorumlarda bulundu.

Önce lüks bir motosiklete binerek Dominik Cumhuriyeti yollarında konvoy yapan Acun Ilıcalı, daha sonra deniz ortasında bekleyen 2021 Survivor yarışmacılarının yanına gitti, ancak çok özel bir deniz aracıyla. Acun Ilıcalı'nın tek kişilik deniz aracı da sosyal medyada gündem oldu.

Önce Harley Davidson marka motosiklete binen ve ekibini yoldan alan Ilıcalı daha sonra herkesi şoka uğrattı.

Köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip.

İşte Twitter kullanıcılarının Acun Ilıcalı'nın adaya gelişi sırasında yaptığı görsel şölen hakkındaki yorumları...