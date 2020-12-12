Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'dan üst üste 2 galibiyet

2020-2021 sezonunun başında Hollanda ligi Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olan Acun Ilıcalı, bu takımla büyük işler başarmak istediğini belirtmişti. Süper Lig'den de bir kaç oyuncu ile anlaşan Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı proje takımı olarak değerlendiriyor.

Ancak sezona büyük bir şanssızlıkla giren Fortuna Sittard, ilk 10 haftada galibiyet elde edememişti. Böylelikle küme düşme hattından yukarı yükselemeyen Sittard, iki haftadır üst üste aldığı galibiyetler ile maç fazlasıyla birlikte küme düşme hattının üzerine çıktı.

Geçtiğimiz hafta, Willem 2'yi kendi evinde 3-2 yenen Fortuna Sittard, bu hafta ise deplasmanda Heracles'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Böylelikle 9 puana ulaşmayı başaran Ilıcalı'nın takımı, ligde kendisini küme düşme hattından kurtararak 15. sıraya atmayı başardı.

"KEŞKE PLAYSTATİON'DAKİ GİBİ OLSA"

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda takım satın alma işlemlerinin kolay ilerlemediğini savunan Ilıcalı, "Takımı daha yeni aldık ve devre arasından önce bir operasyon yapma şansım yok. Takımı satın alma işleri öyle kolay değil, keşke PlayStation'daki gibi olsa ama öyle değil." şeklinde konuşmuştu.

Son olarak ligde üst sıralara tırmanacaklarını iddia eden Acun Ilıcalı, "Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz. Futbola konsantreyim ama doğru isimlerle çalışıyorum. Şimdi o ekibi oluşturuyorum ve bir süre sonra bu ekiple çalışmaya başlayacağım ve güzel şeyler de olacak." ifadelerini kullanmıştı.