Acun Ilıcalı'nın yüzüne ne oldu? Sevgilisi ve eski eşinin kardeşi ile maç izlemeye gitmişti! Ortaya çıkan son fotoğraflar sevenlerini meraklandırdı! Kendi takımı Hull City'nin maçını izlemek için sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşinin kardeşi Kübra Açıl ile stadyuma giden Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişiklik sevenlerinin gözünden kaçmadı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

1 6 Championship takımlarından Hull City'yi satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden takip etti.