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  3. Acun Ilıcalı'ya ilgisi olan gencin kaza sonrası yaptığı ilginç yorum dikkatleri çekti

Acun Ilıcalı'ya ilgisi olan gencin kaza sonrası yaptığı ilginç yorum dikkatleri çekti

Acun Ilıcalı'ya karşı hislerinin olduğunu söyleyen Reşat Özkan, ölümlü dünya bir kere benimle görüş dedim' dinlemedi dedi.

Acun Ilıcalı, önceki akşam lüks aracıyla kaza yaparak ölümden döndü. Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınına katılarak Ilıcalı'ya karşı hislerinin olduğunu söyleyen Reşat Özkan, kaza sonrası "Ölümlü dünya bir kere benimle görüş dedim' dinlemedi" yorumuyla dikkat çekti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:12

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