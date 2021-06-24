Acun Ilıcalı'ya 'Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan' diyerek tepki göstermişti! Kerimcan Durmaz’dan Erkan Petekkaya’ya sert yanıt!
Acun Ilıcalı'ya 'Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan' diyerek tepki göstermişti! Kerimcan Durmaz’dan Erkan Petekkaya’ya sert yanıt!
Erkan Petekkaya TV8’de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesine sinirlenip Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert çıkmıştı. Kerimcan Durmaz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında Petekkaya'ya yanıt verdi.