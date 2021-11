Acun Medya personel alımı yapacak! Acun Ilıcalı'nın patronunuz olmasını istemez misiniz? Bu fırsatı bir daha bulamayabilirsiniz...

Türkiye'de her geçen gün işsiz sayısı çoğalıyor. Pandeminin de araya girmesiyle bu sayı gittikçe arttı. İşsiz vatandaşlar bu durum karşısında karalar bağlamış durumda. Türkiye'nin ünlü iş insanları arasında yer alan Acun Ilıcalı'dan ise güzel bir haber geldi. Ilıcalı personel alımı yapacaklarını açıkladı. Bu haber iş arayan milyonlarca insan için bir umut oldu.

BAŞARININ SIRRI İYİ EKİP

Acun Ilıcalı tüm Türkiye tarafından tanınan bir sima. Yaptığı her iş, her program ülke gündemine oturuyor. Ünlü sunucu bu başarısını bir nebze de olsa ekibine borçlu. Kendisi kazandığı gibi, ekibi de bu fırsatlardan yararlanıyor. Milyonlarca vatandaş bu ekipte yer almak için can atıyor. Böyle bir fırsat yakalamak isteyenlere müjde niteliğinde bir haber geldi. Acun Medya tarafından onlarca kişilik personel alımı yapılacak.

PERSONEL ALIMI AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizm. A.Ş personel alımları birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Acun Medya yayınladığı iş ilanları ile personel alımları yapacağını duyurdu. Acun Medya’da çalışmak isteyen ve gerekli şartları sağlayan adaylar, internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İş başvurusunda aranan genel nitelikler ve nasıl başvurulacağı haberimizde yer alıyor.

ACUN MEDYA İŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Acun Medya personel alım ilanını yayınladı. İlanda İspanyolca tercüman, yemekhane yöneticisi, satın alma uzmanı, finans uzmanı, teknik eleman, çekçe tercüman ve teknik eleman alımı yapılacağı belirtildi. Alımla ilgili olarak adayların taşıması gereken özellikler şu şekilde açıklandı:

- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

- Seyahat engeli bulunmayan.

- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

- Dikkatli, titiz, çözüm üretebilen, planlama, analiz ve raporlama konularında yetkinliği olan

- Takım çalışmasına yatkın