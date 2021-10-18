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Acyo ne demek, TDK'ya göre Acyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acyo kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Acyo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acyo nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Acyo kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Acyo ne demek, TDK'ya göre Acyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acyo ne demek? Acyo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acyo kelimesi. Peki acyo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acyo nedir, acyo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ACYO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acyo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Acyo kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre acyo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark
- Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon
- Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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