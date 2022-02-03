Ad Bilimi ne demek, TDK'ya göre Ad Bilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ad bilimi ne demek? Ad bilimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ad bilimi kelimesi. Peki ad bilimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ad bilimi nedir, ad bilimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AD BİLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ad bilimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ad bilimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişim, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı

