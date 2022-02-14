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Ad Cümlesi ne demek, TDK'ya göre Ad Cümlesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ad Cümlesi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ad Cümlesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ad Cümlesi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ad Cümlesi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ad Cümlesi ne demek, TDK'ya göre Ad Cümlesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ad cümlesi ne demek? Ad cümlesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ad cümlesi kelimesi. Peki ad cümlesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ad cümlesi nedir, ad cümlesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AD CÜMLESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ad cümlesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ad cümlesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüklemi ad soyundan olan veya ek fiille kurulan cümle, isim cümlesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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