Ad Gövdesi ne demek, TDK'ya göre Ad Gövdesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ad gövdesi ne demek? Ad gövdesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ad gövdesi kelimesi. Peki ad gövdesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ad gövdesi nedir, ad gövdesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AD GÖVDESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ad gövdesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ad gövdesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde, isim gövdesi

