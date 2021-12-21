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Ad Kökü ne demek, TDK'ya göre Ad Kökü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ad Kökü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ad Kökü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ad Kökü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ad Kökü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ad Kökü ne demek, TDK'ya göre Ad Kökü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ad kökü ne demek? Ad kökü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ad kökü kelimesi. Peki ad kökü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ad kökü nedir, ad kökü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AD KÖKÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ad kökü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ad kökü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir adın eklerine bölünemeyen anlamlı en küçük parçası, isim kökü

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