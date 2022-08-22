Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022

24 Aralık 2022 tarihine kadar ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet üzerinden yapılacak. Sene sonuna kadar vatandaşa verilen haktan yararlanmak isteyenler Soyadı nasıl değiştirilir 2022 sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. İşte, ad ve soyadından rahatsızlık duyanlar için e- Devlet üzerinden yapılacak adımlar...

AD VE SOYADI DEĞİŞTİRME ŞARTLARI, BAŞVURUSU E- DEVLET 2022 | SOYADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR 2022

e- Devlet uygulamasını telefonuna indirenler için ilk adımları telefon uygulaması için gösterdik. İşte, telefon uygulamalarında e- Devlet aracılığıyla ad ve soyadı değiştirme adımları...

Adım 1: e-Devlet mobil uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapın.

e-Devlet mobil uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapın. Adım 2: Alt kısımda yer alan seçeneklerden “ Hizmetler ” butonuna girip, “ Kurumlar ” seçeneğini seçin.

Alt kısımda yer alan seçeneklerden “ ” butonuna girip, “ ” seçeneğini seçin. Adım 3: “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” hizmetini seçin.

hizmetini seçin. Adım 4: Buradan “Nüfus Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Talebi” seçeneğini işaretleyin. Altta “YENİ BAŞVURU” butonu yer alacak. Yeni başvuru oluşturun.

Buradan seçeneğini işaretleyin. Altta butonu yer alacak. Yeni başvuru oluşturun. Adım 5: Düzeltilmesini istediğiniz nüfus bilginizi seçin. Sonrasında mobil imza ya da SMS ile Doğrulama seçeneklerinden biriyle devam edin.

Düzeltilmesini istediğiniz nüfus bilginizi seçin. Sonrasında mobil imza ya da SMS ile Doğrulama seçeneklerinden biriyle devam edin. Adım 6: SMS ile doğrulamayı seçtiyseniz, T.C. kimlik seri numaranızı girdikten sonra bir sonraki sayfada sizden telefonunuza gelen güvenlik kodunu girmeniz gerekecek. Bu kodu istenen yere yazdıktan sonra ad soyad değiştirme başvurunuzu oluşturmuş olacaksınız.

SMS ile doğrulamayı seçtiyseniz, T.C. kimlik seri numaranızı girdikten sonra bir sonraki sayfada sizden telefonunuza gelen güvenlik kodunu girmeniz gerekecek. Bu kodu istenen yere yazdıktan sonra ad soyad değiştirme başvurunuzu oluşturmuş olacaksınız. Adım 7: Diğer bir nüfus bilginizi değiştirmek istiyorsanız aynı adımları uygulayarak bir başka talep daha oluşturabilirsiniz.

E- DEVLET WEB SİTESİ ÜZERİNDEN DEĞİŞTİRME

Adım 1: e-Devlet resmi websitesinden giriş yöntemlerinden birini seçerek hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: Anasayfada orta kısımda e-Hizmetler seçeneğini göreceksiniz. Buraya girdiğinizde karşınıza çıkan seçeneklerden “Kişisel Bilgiler” kısmına girin.

Adım 3: Yan kısımda alfabetik sıralanan hizmetler arasında rahatça gezinebilmeniz için harfler mevcut olacak. “N” harfine gelip “ Nüfus Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Talebi ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Adım 4: Başvuru oluşturun ve istenen boşlukları doldurarak isteğinize uygun bir isim değişikliği talebi oluşturun.

Adım 5: Mobil imza ya da SMS ile doğrulama yapabilirsiniz. SMS ile doğrulamayı seçerseniz T.C. kimlik seri numaranızı girdikten sonra telefonunuza gelen kodu istenen kısma yazın. Böylece ad soyad değiştirme talebinizi oluşturmuş olacaksınız.

Adım 6: Diğer bir nüfus bilginizi değiştirmek istiyorsanız aynı adımları uygulayarak bir başka talep daha oluşturabilirsiniz.

MAHKEMESİZ SOYAD DEĞİŞTİRME

Bir mahkeme ya da dava ile uğraşmaksızın ad soyad değiştirme işlemini gerçekleştirmek için bu şartlar uymanız gerekiyor;

Kişinin soyadının Soyadı Kanununa aykırılık teşkil edecek şekilde imla veya yazım hatası olması

Soyadının genel ahlaka uymaması, anlam kaymalarına sebep olması

Toplumca komik bulunan isim ve/ veya soyada sahip olunması

Bu şartların dahil olması halinde 6 Aralık 2019 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde ad soyad değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yani 6 Aralık 2022 bu fırsat için son gün. Bu işlemi belirlenen 3 yıl içerisinde yalnızca bir kez gerçekleştirebileceğinizi unutmayın.