Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022

Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet üzerinden yapılacak. Soyadından memnun olmayan insanlar " Soyadı nasıl değiştirilir 2022 " sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022

24 Aralık 2022 tarihine kadar ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet üzerinden yapılacak. Sene sonuna kadar vatandaşa verilen haktan yararlanmak isteyenler Soyadı nasıl değiştirilir 2022 sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. İşte, ad ve soyadından rahatsızlık duyanlar için e- Devlet üzerinden yapılacak adımlar...

Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022

AD VE SOYADI DEĞİŞTİRME ŞARTLARI, BAŞVURUSU E- DEVLET 2022 | SOYADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR 2022

e- Devlet uygulamasını telefonuna indirenler için ilk adımları telefon uygulaması için gösterdik. İşte, telefon uygulamalarında e- Devlet aracılığıyla ad ve soyadı değiştirme adımları...

  • Adım 1: e-Devlet mobil uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapın.
  • Adım 2: Alt kısımda yer alan seçeneklerden “Hizmetler” butonuna girip, “Kurumlar” seçeneğini seçin.
  • Adım 3: “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” hizmetini seçin.
  • Adım 4: Buradan “Nüfus Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Talebi” seçeneğini işaretleyin. Altta “YENİ BAŞVURU” butonu yer alacak. Yeni başvuru oluşturun.
  • Adım 5: Düzeltilmesini istediğiniz nüfus bilginizi seçin. Sonrasında mobil imza ya da SMS ile Doğrulama seçeneklerinden biriyle devam edin.
  • Adım 6: SMS ile doğrulamayı seçtiyseniz, T.C. kimlik seri numaranızı girdikten sonra bir sonraki sayfada sizden telefonunuza gelen güvenlik kodunu girmeniz gerekecek. Bu kodu istenen yere yazdıktan sonra ad soyad değiştirme başvurunuzu oluşturmuş olacaksınız.
  • Adım 7: Diğer bir nüfus bilginizi değiştirmek istiyorsanız aynı adımları uygulayarak bir başka talep daha oluşturabilirsiniz.

Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022

E- DEVLET WEB SİTESİ ÜZERİNDEN DEĞİŞTİRME

  • Adım 1: e-Devlet resmi websitesinden giriş yöntemlerinden birini seçerek hesabınıza giriş yapın.

  • Adım 2: Anasayfada orta kısımda e-Hizmetler seçeneğini göreceksiniz. Buraya girdiğinizde karşınıza çıkan seçeneklerden “Kişisel Bilgiler” kısmına girin.
  • Adım 3: Yan kısımda alfabetik sıralanan hizmetler arasında rahatça gezinebilmeniz için harfler mevcut olacak. “N” harfine gelip “Nüfus Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Talebi” seçeneğine tıklayın.
  • Adım 4: Başvuru oluşturun ve istenen boşlukları doldurarak isteğinize uygun bir isim değişikliği talebi oluşturun.
  • Adım 5: Mobil imza ya da SMS ile doğrulama yapabilirsiniz. SMS ile doğrulamayı seçerseniz T.C. kimlik seri numaranızı girdikten sonra telefonunuza gelen kodu istenen kısma yazın. Böylece ad soyad değiştirme talebinizi oluşturmuş olacaksınız.
  • Adım 6: Diğer bir nüfus bilginizi değiştirmek istiyorsanız aynı adımları uygulayarak bir başka talep daha oluşturabilirsiniz.

Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022

MAHKEMESİZ SOYAD DEĞİŞTİRME

Bir mahkeme ya da dava ile uğraşmaksızın ad soyad değiştirme işlemini gerçekleştirmek için bu şartlar uymanız gerekiyor;

  • Kişinin soyadının Soyadı Kanununa aykırılık teşkil edecek şekilde imla veya yazım hatası olması
  • Soyadının genel ahlaka uymaması, anlam kaymalarına sebep olması
  • Toplumca komik bulunan isim ve/ veya soyada sahip olunması

Bu şartların dahil olması halinde 6 Aralık 2019 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde ad soyad değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yani 6 Aralık 2022 bu fırsat için son gün. Bu işlemi belirlenen 3 yıl içerisinde yalnızca bir kez gerçekleştirebileceğinizi unutmayın.

Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022

İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!
İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
3 kızını başlarından vurarak öldürmüştü! "Kendimi kaybettim" şeklinde ifade veren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi!
3 kızını başlarından vurarak öldürmüştü! "Kendimi kaybettim" şeklinde ifade veren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi!
Kabine toplanıyor! Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru masada! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Kabine toplanıyor! Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru masada! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Ekrem İmamoğlu'nun kameralar karşısına zil zurna sarhoş çıktığı iddia ediliyor! "Her şey çok güzel oldu, kafalar da dahil!"
Ekrem İmamoğlu'nun kameralar karşısına zil zurna sarhoş çıktığı iddia ediliyor! "Her şey çok güzel oldu, kafalar da dahil!"
İlahiyatçı-felsefeci Prof.Dr. Şahin Filiz: “İslam’da ve Kur’an’da tesettür yok”
İlahiyatçı-felsefeci Prof.Dr. Şahin Filiz: “İslam’da ve Kur’an’da tesettür yok”
İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!
İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!
Annelere müjde! Çalışma şartı aranmıyor! PTT aracılığı ile 1300 TL alacaksınız!
Annelere müjde! Çalışma şartı aranmıyor! PTT aracılığı ile 1300 TL alacaksınız!
Kazaların ardı arkası kesilmedi! Bu defa Amasya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
Kazaların ardı arkası kesilmedi! Bu defa Amasya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
3 kızını başlarından vurarak öldürmüştü! "Kendimi kaybettim" şeklinde ifade veren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi!
3 kızını başlarından vurarak öldürmüştü! "Kendimi kaybettim" şeklinde ifade veren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi!
Kabine toplanıyor! Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru masada! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Kabine toplanıyor! Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru masada! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Kendi söylediği yalanlara inanan, yalan söylemek parayla olsa kredi çekip yine de söyleyecek olanların rahatsızlığı "Mitomanya" hakkında bilinmeyenler...
Kendi söylediği yalanlara inanan, yalan söylemek parayla olsa kredi çekip yine de söyleyecek olanların rahatsızlığı "Mitomanya" hakkında bilinmeyenler...
Ekrem İmamoğlu'nun kameralar karşısına zil zurna sarhoş çıktığı iddia ediliyor! "Her şey çok güzel oldu, kafalar da dahil!"
Ekrem İmamoğlu'nun kameralar karşısına zil zurna sarhoş çıktığı iddia ediliyor! "Her şey çok güzel oldu, kafalar da dahil!"
Bağıra çağıra şarkı söylemek isteyenler buraya! İşte 22-28 Ağustos haftasının konser etkinlikleri!
Bağıra çağıra şarkı söylemek isteyenler buraya! İşte 22-28 Ağustos haftasının konser etkinlikleri!