Tanıtım videolarıyla izleyiciyi oldukça meraklandıran yeni dizi Ada Masalı bu akşam Star TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler Ada Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı ilk bölüm canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilir. İyi seyirler...

ADA MASALI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo’daki pozisyon için patronu Doygun’la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada’nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz’la tanışır.

Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul’a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır.

Vapuru da kaçırınca mecburen Ada’da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz’la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz’a bir teklifle gider.

ADA MASALI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

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