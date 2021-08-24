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Ada Masalı 10. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Star TV'de Salı akşamları izleyici karşısına geçen Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Batu’nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 10. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik...

Ada Masalı 10. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Eğlenceli konusuyla izleyiciyi Star TV ekranına kilitleyen dizi Ada Masalı heyecanla beklenen yeni bölümü yayınlanıyor. Haziran'ın geçmişi kurcalayıp kıskançlık krizleri geçireceği bu bölümü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Ada Masalı 10. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Batu’nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir. Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz’a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer. Bu sefer Poyraz’ı kendine aşık edeceğine emindir.

Haziran, Poyraz’ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran’ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur. 

İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler. Haziran’ın tek bir isteği vardır. Poyraz’ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran’ı affedecek midir?

ADA MASALI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 10. BÖLÜM İZLE

Ada Masalı 10. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izleAda Masalı 10. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

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