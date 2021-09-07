Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle Star TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Haziran ve Poyraz’ı ayırmak için Poyraz’ın geçmişini kurcalayan Batu, amacına ulaşabilecek mi? Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Ada Masalı 12. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 12. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

ADA MASALI 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 12. BÖLÜM CANLI İZLE

Her yıl düzenlenen hayır kermesi bu sene ada halkı için daha da heyecanlı bir hâl alacaktır. Zira kermesin yapılacağı günden bir gün önce büyük bir haberle çalkalanır ortalık; Haziran ve Poyraz sevgili olmuştur. Bu haber kimilerini sevince boğarken, kimileri için felaket demektir. İdil’in yalanını öğrenen Aliye bir taraf seçmek konusunda zorlanmaktadır.

Haziran’ı asla torununun yanında kabul edememekte ama İdil’in söylediği büyük yalanı da içine sindirememektedir. Zeynep ise kızının bu küçük hayatta çakılıp kalmasını istememektedir. Bu amaç için adaya çağırdığı Batu’dan bir şeyler yapmasını ister. Aynı amaç uğruna güçlerini birleştiren İdil ve Batu için de işler zorlaşmaya başlamıştır artık. Haziran ve Poyraz’ın mutluluğunu bozmak için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir.

Alper ve Melisa’nın öpüştüğünü öğrenen Biricik, giderek büyüyen bir tehlikeye dönüşmektedir. Melisa ve Alper sakladıkları sırrın altında ezildikçe Biricik daha büyük bir oyunun içine iter onları. Haziran ve Poyraz’ı ayırmak için Poyraz’ın geçmişini kurcalayan Batu, nihayet bir sonuca ulaşır. İdil ise gerçek bir aşkın karşısında bir yalanla mücadele edilemeyeceğini henüz fark etmemiştir.

ADA MASALI 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 12. BÖLÜM CANLI İZLE