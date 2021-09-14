Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle STAR TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Bu bölümde Haziran ve Poyraz'ın neler yaşayacağını kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 13. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bunun için de bu aşkın en büyük düşmanları olan İdil ve Batu’nun oyunlarını bozmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir. İdil ve Batu’yu ayrıldıklarına inandırmak için adadaki herkesi, en yakınlarını bile bu ayrılığa ikna etmelidirler.

Ancak saklı gerçeklerin peşinde olan yalnızca Haziran ve Poyraz değildir. İdil ve Batu da kendilerine bir oyun oynanıp oynanmadığından emin olmak için harekete geçer. Attıkları her adımın onları bir tuzağa sürüklediğini fark etmezler bile. Alper, kendini Biricik’e affettirmeye çalışırken Melisa da yaptığı hatanın cezasını fazlasıyla çekiyor gibidir. Biricik ise ikisini kolay kolay affedeceğe benzememektedir.

Fatih ve Latif’in Selma ve Zeynep’in gönlünü kazanmak için attıkları adımlar her seferinde başlarına daha büyük dert açmaktadır. Haziran ve Poyraz, hiç beklemedikleri bir anda öğrendikleriyle sarsılacak, kendilerini büyük bir karar almaya zorlayacaklardır. Aşklarını ispat etmek için başka yolları kalmamıştır artık.

ADA MASALI 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 13. BÖLÜM İZLE