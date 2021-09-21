Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV izleyicisinin karşısına geçiyor. Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Ada Masalı 14. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 14. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ADA MASALI 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 14. BÖLÜM CANLI İZLE

Haziran ve Poyraz’ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye’nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz’ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran’ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep’in, Haziran da Aliye’nin kalbini kazanmalıdır mutlaka…

İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.

Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa’ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım… Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için.

Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır?

ADA MASALI 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 14. BÖLÜM CANLI İZLE