Müşterilerini kandırdığını kabul eden Apple 95 milyon dolarlık ceza ödeyecekEbe Maaşı Ne Kadar? 2021 Ebe Maaşları, Ebe İş İlanlarıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO 7. sezon ne zaman?Yemekhane servis işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yemekhane servis işçisi ve İş İlanlarıİçimizden Biri 4. bölüm full, tek parça izle | İçimizden Biri son bölüm izlePide Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Pide Ustası Maaşları, Pide Ustası İş İlanlarıBaht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izleCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izleZiynet Sali'den cesur pozlar! "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notuyla paylaştı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Star TV'nin sevilen dizilerinden olan Ada Masalı yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Haziran ve Poyraz'ın aralarının bozulacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine haberimizde yer verdik...

Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Salı günleri Star TV'de izleyici karşısına geçen Ayça Ayşin Turan ve Alp Nazvruz'un başrolünü paylaştığı dizi Ada Masalı'nda bu hafta Poyraz ve Haziran büyük bir sınavın eşiğine adım atıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık… Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu’nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır. Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektirecektir. Doygun’un adaya gelişi herkesi hazırlıksız yakalayacaktır. 

Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Bu sırada adanın tek beklenmedik ziyaretçisi Doygun değildir. Gizemli bir kadın, ada sokaklarında dolaşmaya başladığında, onu tanıyanlar Poyraz için bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu anlarlar. Poyraz ve Haziran, bu gizemli kadın yüzünden büyük bir sınavın eşiğine adım adım yaklaşıyordur. 

ADA MASALI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT