Salı günleri Star TV'de izleyici karşısına geçen Ayça Ayşin Turan ve Alp Nazvruz'un başrolünü paylaştığı dizi Ada Masalı'nda bu hafta Poyraz ve Haziran büyük bir sınavın eşiğine adım atıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık… Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu’nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır. Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektirecektir. Doygun’un adaya gelişi herkesi hazırlıksız yakalayacaktır.

Bu sırada adanın tek beklenmedik ziyaretçisi Doygun değildir. Gizemli bir kadın, ada sokaklarında dolaşmaya başladığında, onu tanıyanlar Poyraz için bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu anlarlar. Poyraz ve Haziran, bu gizemli kadın yüzünden büyük bir sınavın eşiğine adım adım yaklaşıyordur.

ADA MASALI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE