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Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı yeni bölüm canlı izle

Star TV'nin sevilen dizilerinden olan Ada Masalı yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Haziran ve Poyraz'ın aralarının bozulacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı yeni bölüm canlı izle linklerine haberimizde yer verdik...

Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı yeni bölüm canlı izle

Salı günleri Star TV'de izleyici karşısına geçen Ayça Ayşin Turan ve Alp Nazvruz'un başrolünü paylaştığı dizi Ada Masalı'nda bu hafta Poyraz ve Haziran büyük bir sınavın eşiğine adım atıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık… Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu’nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır. Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektirecektir. Doygun’un adaya gelişi herkesi hazırlıksız yakalayacaktır. 

Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı yeni bölüm canlı izle

Bu sırada adanın tek beklenmedik ziyaretçisi Doygun değildir. Gizemli bir kadın, ada sokaklarında dolaşmaya başladığında, onu tanıyanlar Poyraz için bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu anlarlar. Poyraz ve Haziran, bu gizemli kadın yüzünden büyük bir sınavın eşiğine adım adım yaklaşıyordur. 

ADA MASALI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Ada Masalı 16. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı yeni bölüm canlı izle

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