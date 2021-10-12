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Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Ayça Ayşin Turan; Alp Navruz'un başrollerinde olduğu Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde bulunan Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Poyraz'ın geçirdiği trafik kazasının ardından ortadan kaybolması adayı karıştırır. Haziran, Poyrazı bulabilecek mi? Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisini kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası’ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz’ı bulmak için dağ taş aranacaktır. 

Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz’ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar. 

Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz’ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir. 

ADA MASALI 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 17. BÖLÜM İZLE

Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

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