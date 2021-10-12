Poyraz'ın geçirdiği trafik kazasının ardından ortadan kaybolması adayı karıştırır. Haziran, Poyrazı bulabilecek mi? Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisini kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 17. BÖLÜM CANLI İZLE

Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası’ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz’ı bulmak için dağ taş aranacaktır.

Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz’ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.

Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz’ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir.

ADA MASALI 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 17. BÖLÜM CANLI İZLE