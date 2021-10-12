Gaga Burun ne demek, TDK'ya göre Gaga Burun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vesvese ne demek, TDK'ya göre Vesvese kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelenay isminin anlamı nedir, Gelenay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alsancak isminin anlamı nedir, Alsancak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?12 Ekim 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Çaynak isminin anlamı nedir, Çaynak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kamelya isminin anlamı nedir, Kamelya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erkel isminin anlamı nedir, Erkel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Berksal isminin anlamı nedir, Berksal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Başargan isminin anlamı nedir, Başargan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle

Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle

Ayça Ayşin Turan; Alp Navruz'un başrollerinde olduğu Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde bulunan Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle

Poyraz'ın geçirdiği trafik kazasının ardından ortadan kaybolması adayı karıştırır. Haziran, Poyrazı bulabilecek mi? Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisini kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 17. BÖLÜM CANLI İZLE

Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası’ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz’ı bulmak için dağ taş aranacaktır. 

Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz’ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar. 

Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle

Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz’ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir. 

ADA MASALI 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 17. BÖLÜM CANLI İZLE

Ada Masalı 17. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT