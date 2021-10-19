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Ada Masalı 18. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Haziran ve Poyraz'ın Kırlangıç Adası'nı bırakarak yepyeni bir hayata başlayacakları 18. bölüm Star TV ekranlarında izleyici karşısına geçiyor. Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmadan izleyenler için haberimizde Ada Masalı 18. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik...

Ada Masalı 18. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Ekranların sevilen dizilerinden olan Ada Masalı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Haziran ve Poyraz'ın yollarının tekrar kesişeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Ada Masalı 18. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ADA MASALI 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Kırlangıç Adası artık Haziran'sızdır…. Poyraz artık Haziran'sızdır… Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyraz'sız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir. Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır. 

Ada Masalı 18. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Bütün bunlar olurken Sandal Ağacı Oteli’nin aldığı bir ödül, Haziran ve Poyraz’ın yollarının kesişmesine vesile olacaktır. Kırlangıç Adası’nda başlayıp büyüyen Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir’in çok sesli, çok ışıklı, çok hareketli sokaklarına taşacaktır. 

ADA MASALI 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 18. BÖLÜM İZLE

Ada Masalı 18. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

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