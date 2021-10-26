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Ada Masalı 19. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Star TV ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan Ada Masalı dizisinin her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Poyraz ve Haziran barışacak mı? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimize Ada Masalı 19. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerini ekledik...

Ada Masalı 19. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı Ada Masalı dizisinin yeni bölümü oldukça merak ediliyor.  Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Ada Masalı 19. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine ulaşabilirsiniz...

ADA MASALI 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran’a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir’deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.

Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran’ın barışmasını sağlamaktır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?

Ada Masalı 19. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten’in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.

Poyraz ve Haziran’ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.

STAR TV CANLI İZLE ADA MASALI 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ADA MASALI 19. BÖLÜM İZLE

Ada Masalı 19. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

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