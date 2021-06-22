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Ada Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı 2. bölümüyle ekran karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Ada Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik....

Ada Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

İlk bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Ada Masalı dizisi yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Ada Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ADA MASALI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Haziran, Nehir’in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz’ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan. Elbette Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır. Diğer yandan Biricik’in bir arkadaşının nişan partisi için değişik bir mekan aradığı ortaya çıkar.

Haziran henüz açılmadıysa da otelin bahçesinde yapılabileceğini düşünür ve hemen harekete geçer. Organizasyonun her adımında Poyraz’la anlaşmazlığa düşerler. Haziran şehirli telaşıyla işe koyulurken Adalıların hayat akış hızındaki yavaşlıkla mücadele etmek zorunda kalır. Diğer taraftan bütün Ada, Haziran ve Poyraz’ın öpüşmesini konuşmaya başlar. İdil elbette bu duruma çok sinirlenir ve olaya el koymaya karar verir. Haziran potansiyel müşteriyi memnun etmeye çalışırken hiç beklemediği biri Ada’ya gelir ve bu Haziran’ı çok zor durumda bırakır.

ADA MASALI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 2. BÖLÜM İZLE

Ada Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izleAda Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izleAda Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

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