Star TV ekranlarında izleyici karşısına geçen Ada Masalı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İdil, Batu’nun adayı terk etmesiyle beraber perişan olurken Latif ise İdil’in Batu’nun peşinden gitmesinden ve hayatını mahvetmesinden korkar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 21. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Aliye’nin rızasını aldıktan sonra Haziran’a evlenme teklifi etmeyi kafasına koyan Poyraz’ın aklında unutulmaz bir evlilik teklifi planı vardır. İdil, Batu’nun adayı terk etmesiyle beraber perişan olurken Latif ise İdil’in Batu’nun peşinden gitmesinden ve hayatını mahvetmesinden korkar.

Alper ve Melisa’nın düğün hazırlıkları sürerken ikilinin hayatlarına dair aldıkları bu büyük karar, ailelerinin onlar için yaptıkları planlarla sınanacaktır. Alper ve Melisa’nın düğünü Kırlangıç Adası’nda birçok sürprize gebe olurken Zeynep'in İdil'e verdiği sır, Zeynep'i zor günlerin beklediğinin habercisi olur.

ADA MASALI 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ADA MASALI 21. BÖLÜM İZLE