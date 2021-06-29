Ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Ada Masalı 3. bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi merakla bekleyenler ve kaçırmak istemeyenler için haberimizde Ada Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik . İyi seyirler...

ADAM MASALI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Haziran, Hakan’ı karşısında görünce çok şaşırır. Hakan’ın ne yapacağı kestirilemeyen tavırları Haziran’ı zor durumda bırakır. Bu sırada Eylül ve Adar’ın nişan partisi yaklaşmaktadır. Eylül, her yerin çiçeklerle donatılmasını ister. Haziran, Ada’nın tek çiçekçisine gittiğinde bütün çiçeklerin önceden alınmış olduğunu anlar.

Çiçekler için İdil’le mücadele etmek zorunda kalan Haziran sonunda kendini Poyraz’la bir yolculukta bulur. Parti için her şey hazırlandığında genç nişanlı çift büyük bir kavgaya tutuşur; Haziran kavgaya Poyraz’ın söylediği bir şeyin neden olduğunu öğrenir... Poyraz ise kendini son derece haklı görmektedir. İkili bu sorunu çözmeye çalışırken Haziran’ın sırrını bir kişi daha öğrenmek üzeredir.

ADAM MASALI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 3. BÖLÜM CANLI İZLE