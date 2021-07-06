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Ada Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 4. bölüm canlı izle

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizileri arasında yerini alan Ada Masalı 4. bölümüyle ekrana geliyor. Diziyi internetten izlemek isteyenlere özel haberimizde Ada Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 4. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Ada Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 4. bölüm canlı izle

Ekranların sevilen dizileri arasında olan Ada Masalı oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Ada Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 4. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ADA MASALI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Haziran ve Poyraz ilk kez birbirlerine çok yakındır. Ancak İdil’in kuşkuları her şeyi dağıtmak üzeredir. Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran’ı daha fazla üzer. Poyraz, Haziran’ın Ada’da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır.

Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olmaktadır. Açılış yaklaşırken otele aşçı bulmaları gerekecektir. Haziran ve Poyraz elbette bu konuda anlaşamaz; Haziran gösterişli ve yenilikçi yemekler isterken, Poyraz sadelik ve lezzet peşindedir. Poyraz, Haziran’ın her şeyi teknoloji ile çözmeye çalışmasına sinir olur ve ona teknolojiyi kullanmadan bir gün geçirip geçiremeyeceğini sorar

. İkili tatlı bir iddiaya girerler; Haziran ıssız bir koyda hayatta kalmayı başarırsa Poyraz ona en büyük sırrını söyleyecektir. Kaybederse de Haziran Poyraz’a sırrını anlatmak zorunda kalacaktır. Koy dönüşünde Haziran hiç beklemediği bir iş teklifi alır. Poyraz bu teklifle çok sarsılır.

ADA MASALI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 STAR TV ADA MASALI 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Ada Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 4. bölüm canlı izleAda Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 4. bölüm canlı izle

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