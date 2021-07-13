Haziran'a gitme diyen Poyraz tüm adanın diline düşüyor. Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden olan Ada Masalı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Ada Masalı 5. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Poyraz’ın iskeleye gelip ‘gitme!’ demesi Haziran’ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran’ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz’ın iskelede Haziran’a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir.

Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray’ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

ADA MASALI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 5. BÖLÜM CANLI İZLE