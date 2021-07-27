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  3. Ada Masalı 6. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm canlı izle

Ada Masalı 6. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm canlı izle

Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı dizisinin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aliye'nin uyanmasının ardından bütün Ada halkı mutlu olurken Haziran ve Poyraz arasında neler olacağı merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Ada Masalı 6. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Ada Masalı 6. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm canlı izle

Sevilen dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'deki yerini alıyor. Poyraz'ın, Haziran'a duygularını açmak için kararlı olduğu bu bölümü kaçırmak istemiyorsanız haberimizde bulunan Ada Masalı 6. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm canlı izle linklerinden dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

ADA MASALI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Aliye’nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz’ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye’nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır.

Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur. Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar.

Haziran ve Poyraz’ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran’a duygularını açmakta kararlıdır.

ADA MASALI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 STAR TV ADA MASALI 6. BÖLÜM İZLE

Ada Masalı 6. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm canlı izleAda Masalı 6. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm canlı izle

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