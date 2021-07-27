Sevilen dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'deki yerini alıyor. Poyraz'ın, Haziran'a duygularını açmak için kararlı olduğu bu bölümü kaçırmak istemiyorsanız haberimizde bulunan Ada Masalı 6. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 6. bölüm canlı izle linklerinden dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

ADA MASALI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Aliye’nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz’ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye’nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır.

Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur. Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar.

Haziran ve Poyraz’ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran’a duygularını açmakta kararlıdır.

ADA MASALI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 6. BÖLÜM CANLI İZLE