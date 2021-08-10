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Ada Masalı 8. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV izleyicisinin karşısına geçiyor. Dizinin bu bölümünde Poyraz, kendisine yalan söyleyen Haziran'a karşı oldukça öfkelidir. Ada Masalı'nın 8. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için Ada Masalı 8. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine haberimizde yer verdik...

Ada Masalı 8. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Star TV ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi Ada Masalı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yalan söylediği ortaya çıkan Haziran yaptığı kötülüğü telafi etmeye çalışacağı bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 8. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran’a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur… Ancak, Poyraz Haziran’ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran’ı istemeyen sadece Poyraz değildir.

Poyraz’ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran’a karşı harekete geçer. Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye’nin hamlelerine karşı Zeynep’in de bir planı vardır.

Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada’yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz’ın hem de Haziran’ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar...

ADA MASALI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA

 STAR TV ADA MASALI 8. BÖLÜM  İZLE

Ada Masalı 8. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izleAda Masalı 8. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

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