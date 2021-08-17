Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Haziran, Hakan'la karşı karşıya kalacaktır. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Ada Masalı 9. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 9. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ADA MASALI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV ADA MASALI 9. BÖLÜM CANLI İZLE

Haziran, Hakan’la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran’ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İdil, Zeynep’le Latif’in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım’la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran’a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran’la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar.

ADA MASALI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 9. BÖLÜM CANLI İZLE