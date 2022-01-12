Ada Masalı aşıkları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan ilişki itirafı sonrası ilk poz geldi! Farklı boyutlardaki denemeleri olumlu sonuç vermiş!
Ada Masalı aşıkları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan ilişki itirafı sonrası ilk poz geldi! Farklı boyutlardaki denemeleri olumlu sonuç vermiş!
Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde ilişki yaşadıklarını itiraf eden ikiliden ilk poz geldi.