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Ada Masalı final mi oluyor, bitiyor mu? Ada Masalı final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinin final yapacağı söylentileri dizinin hayranlarını tedirgin etti. Peki Ada Masalı final mi oluyor, bitiyor mu? Ada Masalı final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

Ada Masalı final mi oluyor, bitiyor mu? Ada Masalı final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer aldığı Ay Yapım imzalı Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nın final yapacağı iddia ediliyor. Bunun üzerine dizi severler merakla 'Ada Masalı final mi oluyor, bitiyor mu?' sorusunu araştırmaya başladı. Biz de haberimizde 'Ada Masalı final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ADA MASALI FİNAL Mİ OLUYOR, BİTİYOR MU? 

Masalı’nın final bölümünün yayınlanacağı tarih 8 Aralık Çarşamba olarak duyurulmuştu. Ancak dün yapılan açıklamada yeni dizi Annemizi Saklarken’in ilk bölümünün de aynı akşam yayınlanacağı duyuruldu. Star TV daha sonra yaptığı duyuruda Ada Masalı’nın final bölümünün 11 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacağını duyurdu.

Ada Masalı final mi oluyor, bitiyor mu? Ada Masalı final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Star TV’nin yeni dizisi Annemizi Saklarken 8 Aralık Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana geleceği öğrenilmesi üzerine Ada Masalı’nın final bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Star TV bu karışıklığı giderdi ve Ada Masalı’nın yeni final tarihini açıkladı.

ADA MASALI FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yaz dizisi olarak Star TV’de başlayan ve çok sevildiği için düşük reytingine rağmen kışın da devam eden Ada Masalı dizisi 25. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Haziran ve Poyraz çifti hayranlarının karşısına önümüzdeki hafta son kez çıkacak.

Ada Masalı final mi oluyor, bitiyor mu? Ada Masalı final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

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