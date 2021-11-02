Ay Yapım imzalı, Ali Bilgin ve Özgür Sevimli'nin yönetmenliğini üstlendiği, Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer aldığı Ada Masalı dizisinin günü, kanalı ve yayın saati merak ediliyor. Peki Ada Masalı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? İşte detaylar...

ADA MASALI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ı bir araya getiren dizi Sana Söz' bu hafta salı akşamı izleyici ile buluşacak. Dizi, 'Ada Masalı'nın yerine yayınlanacak. Bu nedenle Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'lu Ada Masalı'nın yeni yayın günü çarşamba oldu. Seyircilerin final yapıp yapmadığını merak ettiği Ada Masalı 3 Kasım Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

Ada Masalı dizisi artık her hafta çarşamba günü saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak...