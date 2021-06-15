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Ada Masalı konusu ne? Ada Masalı oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Yayın hayatına Star TV'de yeni başlayacak olan dizi Ada Masalı merak konusu oldu. Biz de merak edilen Ada Masalı konusu ne? Hangi kanalda? Ada Masalı oyuncuları kimler? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Ada Masalı konusu ne? Ada Masalı oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Yaz sezonunda yayın hayatına STAR'da başlayacak diziler arasında olan Ada Masalı yayınladığı tanıtımlarla dikkat çekiyor. Ada Masalı konusu ne? Hangi kanalda? Ada Masalı oyuncuları kimler? sorularının yanıtını merak edenler haberimizden bulabilir...

ADA MASALI KONUSU NE?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo’daki pozisyon için patronu Doygun’la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada’nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz’la tanışır.

Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul’a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır.

Vapuru da kaçırınca mecburen Ada’da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz’la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz’a bir teklifle gider. 

Ada Masalı konusu ne? Ada Masalı oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaşırken

İpek Tenolcay,

Nihan Büyükağaç,

Bülent Çolak,

Cem Anıl Kenar,

Beril Pozam,

Özge Demirtel,

Rami Narin,

Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler de bulunuyor.

Ada Masalı konusu ne? Ada Masalı oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığırcık ilçesinde çekiliyor...

Ada Masalı konusu ne? Ada Masalı oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?Ada Masalı konusu ne? Ada Masalı oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

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