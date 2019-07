Ada'da GSM'de birleşme sağlandı (2)

AKINCI: SON DERECE ÖNEMLİ HİZMET

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk ve Rum GSM şirketlerinin hatların Ada'nın tamamında kullanılmasına yönelik çalışmasıyla ilgili, "Bu konu son derece önemli bir hizmettir. Bu başarılı sonuçtan esinlenerek daha başka alanlarda da her iki topluma yararlı olacak çözümleri geliştirebilmeyi temenni ederim" dedi. Akıncı, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ın her iki tarafına seyahat eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar evleriyle her türlü iletişimi kaybetmekteydiler. Düşünün ki dünyanın neresinde olursa olsun, en ücra köşeye bile gidilse iletişimin kopmadığı bir zamanda, aynı ada toprağında sınırın bir tarafından diğer tarafına geçildiğinde bu iletişim imkanı yok olmaktaydı. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktu. İsviçre'de bir iletişim merkezi aracılığıyla da olsa, bu bağlantının kurulmuş olması son derece sevindiricidir. Umarım gelecekte böylesi aracı kurumlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan iletişimin kurulabildiği günlere de ulaşabilelim. Bu konu uzun zaman aldı, belki güç oldu ama sonunda iyi oldu. Tüm Kıbrıs'ta yaşayanlara hayırlı olmasını dilerim. Bu başarılı sonuçtan esinlenerek daha başka alanlarda da her iki topluma yararlı olacak çözümleri geliştirebilmeyi temenni ederim. Kuşkusuz ana hedef, Kıbrıs'ta her iki tarafın da kabul edebileceği, siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek ortak bir çözüm hedefine ulaşmak olmalıdır. Bu tür olumlu gelişmelerin aradaki güvenin artmasına da yardımcı olacağı kuşkusuzdur."

'İLETİŞİM BARİYERİ KIRILDI'

Rum lider Nikos Anastasiadis de konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün ilk görüşmeyi Mustafa Akıncı ile yaptım. İletişim bariyerini bu şekilde kırarken, adamızı ikiye bölen çizgiyi de ortadan kaldırmayı diliyorum" dedi.

