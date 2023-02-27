Adailton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adailton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adailton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adailton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adailton 6 Aralık 1990 tarihinde Camaçari şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Adaílton dos Santos da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adailton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Adailton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Adailton'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Adailton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adailton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adailton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adailton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Fortaleza

1 Ocak 2010 yılında EC Vitória

1 Mart 2011 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2011 yılında EC Vitória

1 Şubat 2012 yılında Ituano

31 Mayıs 2012 yılında EC Vitória

1 Temmuz 2012 yılında Joinville-SC

30 Kasım 2012 yılında EC Vitória

1 Ocak 2013 yılında Ituano

31 Mayıs 2013 yılında EC Vitória

1 Ağustos 2013 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2013 yılında EC Vitória

7 Ağustos 2014 yılında Paraná

10 Ocak 2015 yılında Júbilo Iwata

31 Aralık 2015 yılında Paraná

8 Ocak 2016 yılında Júbilo Iwata

4 Ocak 2020 yılında FC Tokyo

Adailton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adailton şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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