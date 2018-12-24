Adaklık kurban bağışı adı altında 3 kişiyi dolandırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaptıkları inşaat için adak bağışında bulunacaklarını belirterek 3 kişiyi dolandıran şahıs Alanya ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat'ta kendisini bir inşaat firmasının muhasebeci olarak tanıtan M.E., yapmış oldukları inşaat için adak bağışında bulunacaklarını, adaklıklar için kaparo vermesi gerektiğini, daireler satılmadığı için nakit parası olmadığını belirterek, Manavgat'ta yurt yöneticisi olduğu belirtilen 3 kişiyi dolandırdı. M.E., "Nasıl olsa adaklık kurbanlıkların tamamını sizin yurda bağışlayacağız" diyerek Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesinde K.B.'den bin 500 TL, K.A.Ç.'den 6 bin 980 TL, İ.Y.'den ise bin 594 Euro alarak dolandırdı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsın kullandığı aracın Alanya'da olduğunu tespit etti ve Alanya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek M.E.'yi yakalayarak Manavgat'a getirdi.

M.E.'nin üzerinde dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 875 TL ele geçirildi. M.E., Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA