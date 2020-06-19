Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'dan elektrikli araçların iznine ilişkin açıklama!
Adalar'da kullanılmak üzere 60 adet elektrikli araç için İBB'nin istediği izni Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine uymadığı şartıyla reddeden Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan önemli açıklamalarda bulundu.
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19 Haziran 2020 Cuma 14:08
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