İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi konusunda rapor istediğini belirtti.

CHP tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Adalar'daki olayla ilgili soruya şu karşılığı verdi:

"Dün bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz. Adalar'da yıllardır var olan kontrolsüzlüğü, tanımsızlığı ama ulaşım ama başka konularda... Bu sadece atların korunması değil, doğanın da korunması. Birçok konu var. Adalar'ın bu anlamda ihmal edilmişliği… Göreceksiniz bu yılın ilk yarısında yüzde 90'ı çözülmüş olacak. Fayton meselesinde daha hızlı davranacağız, daha erken bir şekilde açıklayacağız. Yüzde 90'ını çözmüş bir şekilde Adalar halkına ve İstanbulluya güzel müjdeler vereceğiz. Ama söylediğiniz süreci de takip ediyoruz."

Kaynak: AA